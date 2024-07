Mehrdimensionale Kunst beeindruckt Publikum im San Depot

Mit einem abgewandelten Zitat von John F. Kennedy eröffnete Werner Plöckl jüngst die diesjährige Mitgliederausstellung des Kunstvereins Aichach: „Frag nicht, was der Kunstverein für dich tun kann, frag, was du für den Kunstverein tun kannst.“ Die Mitgliederausstellung gastiert seit 2019 in den geräumigen Weiten des San Depot. Dieses Jahr zeigen 52 Künstler des Kunstvereins ebenso viele Werke, das sind zehn mehr als 2023, wie Plöckl freudig feststellt.

Alice Lauria Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mitgliederausstellung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Depot Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis