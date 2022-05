Aichach

18:00 Uhr

Mehrfamilienhaus ist dem Aichacher Bauausschuss zu groß

Ein Mehrfamilienhaus an der Flurstraße in Aichach ist dem Bauausschuss zu groß.

Plus Auch im zweiten Anlauf scheitert ein Bauvorhaben an der Flurstraße im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats. Was für die Verwaltung gegen das Projekt spricht.

Von Claudia Bammer

Ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen soll an der Flurstraße in Aichach auf einem Grundstück gebaut werden, auf dem derzeit noch ein Einfamilienhaus steht. Der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats verweigerte dem Bauantrag allerdings sein Einverständnis – zum zweiten Mal.

