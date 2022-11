Melanie und Lukas regieren weiterhin die Zeller Narren

Die Faschingsgesellschaft "Zell ohne See" startet in die Saison unter dem Motto "Fünfte Jahreszeit". Prinzessin Melanie II. und Prinz Lukas I. regieren weiter.

Das Warten für die Narren aus dem Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell hat ein Ende: Mit einer Faschingsparty unter freiem Himmel ist die Faschingsgesellschaft Zell ohne See in die neue Saison gestartet. In der Faschingshochburg regieren weiterhin Prinzessin Melanie und Prinz Lukas. Ihre Amtszeit wurde wegen der fast komplett ausgefallenen Vorsaison um ein Jahr verlängert. Um zu betonen, wie sehr man sich nach der zweijährigen Zwangspause wieder auf den Fasching freut, lautet das Motto der Zeller Narren dieses Mal „Fünf Jahreszeiten“.

Präsident Norbert Bachmann führte schwungvoll durch den Abend und begrüßte auf dem bunt beleuchteten Parkplatz vor der Zeller Faschingshalle das Narrenvolk. Insbesondere die kleinen Närrinnen und Narren waren aufgrund der frühen Uhrzeit zahlreich erschienen und wuselten über das Vereinsgelände.

Eingangsbereich der Zeller Faschingshalle dient als Bühne

Hell erleuchtet diente der Eingangsbereich zur Faschingshalle als Bühne, vor der sich das gut gelaunte Publikum versammelte. Nach und nach holte Gardepräsidentin Sabrina Gastl die Jungs und Mädels der Ranzen- und Prinzengarde auf die Bühne und stellte sie vor. Die kleinen Tänzerinnen der Kinder- und Teeniegarde wurden von ihren Trainerinnen ebenfalls den Zuschauern präsentiert.

Das alte und gleichzeitig neue Dreigestirn von Zell ohne See: von links Hofmarschall Florian Kinzel, Prinzessin Melanie II. (Modes) und Prinz Lukas I. (Naßl). Foto: Patrick Stief

Zwar durfte die obligatorische Vorstellung des Prinzenpaares nicht fehlen. Allerdings war es kein Geheimnis mehr, wer hinter der verschlossenen Eingangstür zur Faschingshalle wartete: Prinzessin Melanie II. (Modes) und Prinz Lukas I. (Naßl) waren bekanntlich bereits im November 2021 zum Prinzenpaar ernannt worden und befanden sich seitdem im Wartestand.

Zeller Prinzenpaar hängt eine weitere Saison dran

Nachdem sie in ihrer bisherigen Amtszeit keinen richtigen Auftritt absolvieren konnten, hängen sie nun eine weitere Saison dran. Da sie die Zeller Insignien Zepter und Schlüssel bereits im vergangenen Jahr erhalten hatten, konnte das alte und neue Prinzenpaar die Eingangstür zur Faschingshalle bequem von innen aufsperren. Anschließend trat es vor das Narrenvolk und verkündete eine weitere Amtszeit.

Treu an der Seite des Prinzenpaares steht nach wie vor Hofmarschall Florian Kinzel. Gemeinsam schwor das Dreigestirn die Zeller Närrinnen und Narren auf die Faschingszeit ein und nahm zahlreiche Glückwünsche entgegen. Auch die befreundete Paartalia aus Aichach war mit einer Delegation vorbeigekommen und wünschte viel Glück für die neue Saison.

Ranzen- und Prinzengarde brachten das Publikum mit einer Parodie der Tagesschau zum Lachen. Foto: Patrick Stief

Ranzen- und Prinzengarde sorgen für die Lacher des Abends

Für die Lacher des Abends sorgten die Ranzen- und Prinzengarde mit einer kleinen Parodie. In ihrer Nachrichtensendung „Faschingsschau“ blickten sie auf verschiedene Ereignisse der jüngsten Zeit zurück und zogen auch bekannte Werbespots durch den Kakao.

Zum Abschluss holte Präsident Bachmann noch einmal Prinzenpaar und Hofmarschall auf die Bühne und beendete das Programm mit dem traditionellen Schlachtruf „Zell Ahoi!“ Mit viel Zuversicht blicken die Zeller Narren nun auf das neue Jahr, wenn beim Inthronisationsball am 5. Januar die Garden nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder tanzen dürfen.