Menstruationsspiel aus Aichach wird mit einem Preis ausgezeichnet

Mit einem Spiel klären die Aichacherin Stephanie Renz und ihre Freundin Tania Hernández über die Menstruation auf. Dafür werden sie jetzt ausgezeichnet.

Die Themen Menstruation und Verhütung sind oft noch mit viel Scham und Vorurteilen behaftet. Das wollen die 26-jährige Stephanie Renz aus Aichach und ihre 30-jährige Freundin Tania Hernández ändern. Gemeinsam haben sie das Spiel "Oh Woman" (Oh Frau) entwickelt. Nun wurden sie bei dem Wettbewerb "Kultur- und Kreativpilot/-innen" ausgezeichnet. Was der Preis für die beiden jungen Frauen bedeutet.

Spiel aus Aichach: So geht es für Stephanie Renz und Tania Hernández weiter

Insgesamt haben sich noch über 700 weitere Gründerinnen und Gründer für die Auszeichnung beworben. Etwa 100 von ihnen haben es in die engere Auswahl geschafft. Dort stellten sich Renz und Hernández drei Stunden den Fragen verschiedener Jurorinnen und Juroren. "Das war wirklich mehr wie ein Gespräch und weniger wie eine Prüfungssituation", sagt Renz. Wegen der Corona-Pandemie fanden diese Gespräche digital statt.

Mit ihrem Spiel Oh Woman klären die Aichacherin Stephanie Renz und ihre Freundin Tania Hernández über Menstruation auf. Foto: Diana Weidmann

Inzwischen haben die beiden jungen Frauen Gewissheit: Sie werden als eines von 32 Unternehmen mit dem Preis "Kultur- und Kreativpilot/-innen" der Bundesregierung ausgezeichnet. Anstelle eines Geldpreises nehmen sie für ein Jahr an einem Mentoringprogramm teil. In dieser Zeit arbeiten gemeinsam mit zwei Mentoren weiter an ihrer Idee. "Das ist super hilfreich, weil unsere Mentoren bereits viel Erfahrung haben", sagt Renz. Über das gesamte Jahr verteilt treffen sie sich viermal für etwa 90 Minuten. Darüber hinaus nehmen Renz und Hernández Workshops zu Themen wie zum Beispiel Social Media und Pressearbeit teil. All das soll ihnen dabei helfen, ihr Spiel bekannter zu machen. "Wir möchten das unser Spiel zu einem Standwerk für die Aufklärung von jungen Menschen wird", sagt Renz.

