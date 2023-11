Aichach

Messerstecherei im Stadtgarten: Vor Gericht geht es um die Vorgeschichte

Vor dem Jugendschöffengericht in Aichach musste sich ein 20-Jähriger verantworten. Er hatte einem jungen Mann mit einer Kopfnuss die Nase mehrfach gebrochen.

Mit einem Messer hat im Februar ein 20-Jähriger im Aichacher Stadtgarten auf einen damals 19-Jährigen eingestochen. Bei der Verhandlung vor dem Jugendschöffengericht in Augsburg kam im August heraus, dass diese Auseinandersetzung eine Vorgeschichte hatte: Die beiden jungen Männer waren zuvor schon in einer Bar aneinandergeraten. Dabei hatte der 19-Jährige dem Älteren mit einer Kopfnuss die Nase gebrochen. Dafür musste er sich nun vor dem Jugendschöffengericht in Aichach verantworten.

Die Angelegenheit mit der Kopfnuss wollten die jungen Männer bei der Verabredung im Stadtgarten „klären“. Der 20-Jährige brachte dazu ein Messer mit auf das Gelände hinter dem Aichacher Freibad. Er stach damit nach dem 19-Jährigen und traf ihn zweimal. Zwei Jahre und zehn Monate Jugendstrafe: So lautete im August das Urteil des Jugendschöffengerichts. Doch auch der Jüngere kommt für die gebrochene Nase nicht ungeschoren davon.

