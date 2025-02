Microcar beschädigt Multivan: Person am Steuer flüchtet

Der oder die Fahrerin eines Microcar hat am Mittwoch in Aichach einen Unfall verursacht und dann das Weite gesucht. Die unbekannte Person richtete laut Polizei einen Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich an.

Der Mitteilung zufolge beobachtete ein Zeuge gegen 13 Uhr, wie der Microcar einen auf einem Parkplatz Am Plattenberg abgestellten VW Multivan anfuhr und sich dann von der Unfallstelle entfernte. Weitere Zeugen können sich unter 08251/8989-11 bei der Polizei melden. (AZ)