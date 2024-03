Aichach

Damit Vermieter nicht mehr hereinkommt: Mieter tauscht Schloss an Haustür

In einem Wohnhaus im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg tauschte ein Mieter eigenmächtig das Schloss der Haustür aus. Sein Vermieter kam daraufhin nicht mehr in sein eigenes Haus.

Von Nicole Simüller

Weil er seinen Vermieter daran hindern wollte, unangekündigt ins Haus zu kommen, tauschte ein heute 44-Jähriger eigenmächtig das Schloss an der Haustür aus. Sein Plan ging auf: Der Vermieter gelangte nicht mehr in sein eigenes Haus, das in einer Gemeinde im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg steht. Weil bei der Aktion des 44-Jährigen aus Sicht des Vermieters zudem das Schloss und die Tür in Mitleidenschaft gezogen worden waren, zeigte der Vermieter ihn wegen Sachbeschädigung an. Am Amtsgericht Aichach trafen sich beide wieder.

Der Mieter sagte, er wohne seit sechs Jahren in dem Haus. Er habe nie Schwierigkeiten gemacht. Im Gegenteil: In den vergangenen Jahren habe er häufig selbst Reparaturen vorgenommen. Er arbeite viel, um seine fünfköpfige Familie ernähren zu können. Daher sei er oft erst spätabends oder nachts zu Hause. Seine Frau habe ihm erzählt, dass der Vermieter immer wieder unangekündigt ins Haus gekommen sei. Der Angeklagte erklärte, der Vermieter habe seine Frau beleidigt. Diese sei seit Monaten krank. Der 44-Jährige gab zu, das Türschloss ausgetauscht zu haben: "Aber ich habe nichts kaputt gemacht."

