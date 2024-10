Mildes Herbstwetter lädt zur Bergtour im Allgäu ein

Bei gutem Föhnwetter unternahmen zehn Senioren des DAV Aichach unter Leitung von Ludwig Gottschalk eine Bergwanderung auf die Reuterwanne. Vom Parkplatz in Jungholz ging es, zuerst auf einem steilen Asphaltsträßchen, bis zur Unteren Reuterwannenalpe. Von da aus auf Bergwegen und über Wiesenhänge zum Pfeifferberg auf 1458 Meter. Nach Abstieg in eine Senke und vorbei an der Oberen Reuterwannenalpe wurde der grasige Gipfel der Reuterwanne in 1542 Meter Höhe erreicht. Beim Abstieg legten die Wanderer eine längere Rast ein, mit herrlichem Ausblick auf den Grüntensee und die angrenzenden Ortschaften. Der Rückweg zum Parkplatz erfolgte größtenteils auf gepflegten Forstwegen. Die Tourlänge betrug elf Kilometer, dabei wurden 700 Höhenmeter in fünf Stunden bewältigt.

Icon Vergrößern 10 Senioren des DAV Aichach genießen die Herbstsonne auf einer Bergtour zur Reuterwanne Foto: Ludwig Gottschalk Icon Schließen Schließen 10 Senioren des DAV Aichach genießen die Herbstsonne auf einer Bergtour zur Reuterwanne Foto: Ludwig Gottschalk