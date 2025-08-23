„Minis um die Welt“ beim Zeltlager auf dem Osterberg

Auf dem Osterberg bei Pfünz im Altmühltal fand das Zeltlager der Aichacher Ministranten statt. 50 Kinder und Jugendliche verbrachten dort von Montag bis Freitag spannende und abwechslungsreiche Tage unter dem Motto „Minis um die Welt.“ In Workshops wurde von den Gruppenleitern unter anderem dargestellt, dass die katholische Kirche zwar weltweit ist, Ministranten vor allem aber im deutschsprachigen Raum verbreitet sind. Weitere Highlights waren der Lagergottesdienst mit Stadtpfarrer Herbert Gugler sowie ein Ausflug zum Baden in die Donautherme in Ingolstadt. “Es waren eine tolle Gemeinschaft und eine prima Stimmung erlebbar“, meinte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Josef Dußmann, der zusammen mit weiteren Erwachsenen unterstützend dabei war.

