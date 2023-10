Mit "AIC Creativ" wird es im Köglturm bunt

Plus Ein Wochenende lang stellen acht Mitglieder der Künstlergruppe "AIC Creativ" eine Auswahl ihrer Werke im Köglturm aus. Drei Gastkünstler ergänzen die Schau.

Die Ausstellung der Künstlergruppe „AIC Creativ“ im Köglturm zur Museumsnacht ist „fast schon Tradition geworden“, sagt Aichachs Dritte Bürgermeisterin Brigitte Neumaier bei der Vernissage am Freitagabend. Die nur für ein Wochenende geplante Ausstellung läuft unter dem Motto „Bunt“, wie Vorsitzender Franz Gutmann feststellt. Dieses Adjektiv beschreibt das kreative und vielseitige, sehr farbenfrohe Potpourri verschiedenster Kunstrichtungen und Werke ganz ausgezeichnet.

Zusätzlich zu den acht ausstellenden Mitgliedern von "AIC Creativ" nehmen auch drei Gastaussteller teil. Georg Niedermayer sorgt mit seiner Gitarre für die musikalische Untermalung der Ausstellung.