Mit Charme und Improvisationstalent begeistert der Zirkus Rio Artistik

Plus Clown Peppino muss beim Weihnachtszirkus in Aichach wieder das Lachland retten. Dabei gibt es auch Pannen. Trotzdem ist die Premiere sehr gelungen.

Bereits zum dritten Mal hat die Artistenfamilie Diewald-Sperlich auf dem Volksfestplatz in Aichach einen Weihnachtszirkus auf die Beine gestellt. Am ersten Weihnachtsfeiertag fand eine trotz der einen oder anderen kleinen Panne rundum gelungene Premiere statt. Überraschend viele Familien mit Kindern nahmen die Gelegenheit wahr, im wohltemperierten Zelt dem Alltag für ein paar Stunden entfliehen zu können.

Am Ring bewiesen die Artistinnen ihre Beweglichkeit.

Wer bei Rio Artistik an einen klassischen Zirkus denkt, wird von der Darbietung sicherlich schwer überrascht sein. Schon rein optisch gleicht die Manege eher einer Theaterbühne. Die liebevoll gestalteten Hintergrundbilder haben die Familienangehörigen der Artistentruppe selbst gestaltet. Sie passen perfekt zum Inhalt der dargebotenen Geschichte.