Mit dem Rad am Fluss entlang: Die fünf Etappen des Lechradwegs

Der Lech ist die traditionelle Grenze zwischen Bayern und Schwaben, vor allem ist der Alpenfluss aber eine enorm wichtige Lebensader und Vegetationsbrücke zwischen Alpen und Donau. Der massive Eingriff des Menschen in die Flusslandschaft seit über einem Jahrhundert mit Regulierungen, Dämmen, Wehren, Stauseen und Kraftwerken hat der Natur enorm geschadet, und dennoch ist der Grenzfluss Lech absolut eine Reise wert – vor allem eine Radreise.