Mit der Begegnung von Farbe und Foto Zwischenräume ausloten

Plus Der Aichacher Künstler Herbert Kretschmer stellt im historischen Rathaus in seiner Heimatstadt aus. Zwischenräume sind ihm nicht nur in der Kunst wichtig. Die Bilder sind bis Anfang März zu sehen.

Von Gerlinde Drexler

Das Motiv ist ihm wichtig. Vor allem aber geht es Herbert Kretschmer bei den Werken in seiner aktuellen Ausstellung im historischen Rathaus in Aichach darum, „den Zwischenraum zwischen Malerischem und dem Fotografischen“ darzustellen. Dass der Aichacher dafür den Titel „Gegen den Wind“ gewählt hat, hängt damit zusammen, dass es gerade „kein rechts und links“ mehr gebe, sondern „alles zusammengeklatscht“ werde, sagte er bei der Eröffnung am Donnerstagabend. Kretschmer dagegen sind die Zwischenräume wichtig. Und das nicht nur in der Kunst.

Farbe, Leinwand, Papier, ein Gegenstand und dazu eine Vorstellung von einer Farbgeste, einer Farbfläche oder einer Form sind die Ausgangspunkte, die Kretschmer für seine Arbeiten braucht. Dann kommt der erste Farbauftrag, der erste Pinselstrich. So beginnt es meistens bei ihm. Er beschreibt, wie er die Fläche auf der Leinwand oder dem Papier „betritt“ und damit verändert. Ein Weg beginnt. Von der ersten „Berührung“ mit dem Raum würde es oft Tage oder Wochen bis zur nächsten dauern. „Das Gewicht der Farben ausloten“, nennt Kretschmer diesen Prozess.

