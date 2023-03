Mit Kind ins Seniorenheim: Damit es Mütter in der Pflege leichter haben

Überwiegend Frauen leisten den Dienst in der Pflege. Auch in Aichach ist das so. Örtliche Heime berichten, wie sie Frauen unterstützen und mit dem Fachkräftemangel umgehen.

Vor allem Frauen übernehmen die Pflegearbeit in Seniorenheimen. Das ist auch in Aichach nicht anders. Ihnen widmete die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Aichach eine Diskussionsrunde anlässlich des Internationalen Frauentages. „88 Prozent der häuslichen Pflege und 85 Prozent der stationären Pflege in Deutschland werden von Frauen geleistet“, erklärte Kristina Kolb-Djoka, AWO-Ortsvereinsvorsitzende. Vertreter örtlicher Heime gingen auf die Probleme in ihren Einrichtungen ein.

Stefan Hintermayr, der unter anderem das AWO-Heim in Aichach leitet, sagte, Pflege sei zwar immer noch überwiegend ein Frauenberuf, doch es habe sich auch einiges gewandelt: „Früher war ich der einzige Mann im ganzen Haus – das ist heute nicht mehr so.“ Generell jedoch kämen junge Männer eher weniger auf die Idee, in die Pflege zu gehen. „Das hat sich noch verschärft, seit es keine Zivildienstleistenden mehr gibt“, bekräftigte der Leiter des Heilig-Geist-Spitals Hans Eberle. Da sei doch früher der eine oder andere „hängengeblieben“. Dennoch habe sein Haus einen männlichen Mitarbeiteranteil von 30 Prozent.

Heime passen die Dienstpläne an die Bedürfnisse der Mütter an

Insgesamt macht den Heimen aber ein anderes Thema zu schaffen: die fehlenden Fachkräfte. Das liegt laut Hintermayr weniger an der Bezahlung als viel mehr an den Arbeitszeiten. So sei es für Mütter von kleinen Kindern oft schwierig, Familie und Schichtdienst unter einen Hut zu bekommen. Und auch wenn die AWO kostenlose Kindergartenplätze zur Verfügung stelle: „Die Kindergärtnerin ist in der Regel auch eine Frau.“

Auch für Lolita Höpflinger, Leiterin im Haus an der Paar, ist die Kinderbetreuung ein Knackpunkt: „Wir versuchen, unsere Dienstpläne an die Bedürfnisse von Müttern anzupassen, damit sie möglichst in den Beruf zurückkehren können.“ Sie sieht jedoch eine fehlende Bereitschaft in der Politik, auf berufstätige Frauen Rücksicht zu nehmen – etwa wenn der Kindergarten in den Ferien vier Wochen schließt.

Ihre Pflegeleiterin Viola Walburg, Mutter eines Kindergartenkindes, hat in ihrer Gemeinde bereits entsprechende Erfahrungen gemacht: „Es ist schon mehrmals passiert, dass die Kindergartengruppe wegen der Erkrankung einer Kindergärtnerin schließen musste. Als ich den Bürgermeister darauf ansprach, durfte ich mir anhören: Ja müssen Sie denn arbeiten?“ Da fehle noch vielerorts die Einsicht. Ihr Fazit: „Zurück in die Vollbeschäftigung scheitert an der fehlenden Kinderbetreuung – mit Folgen für die Zukunft der Frauen. Altersarmut ist weiblich.“

Anfragen für Pflegeausbildung kommen aus Marokko und Tunesien

Alle Heimleitungen versuchen inzwischen, mit flexiblen Arbeitszeiten und kürzeren Diensten auf die Beschäftigten einzugehen. Auch können, wie etwa im Haus an der Paar, die Kleinkinder teilweise mitgebracht werden, wenn der Kindergarten geschlossen ist; oder die Grundschulkinder kommen nach dem Unterricht ins Pflegeheim, „was übrigens auch unseren Bewohnerinnen und Bewohnern gefällt“.

Einig sind sich auch alle, dass mehr ausgebildet werden muss. Die generalistische Ausbildung von Krankenpflege, Kinderpflege und Altenpflege, wie sie seit drei Jahren in Bayern besteht, wird allerdings kritisch gesehen. „Wer in der Langzeitpflege arbeitet, trägt mehr Verantwortung. Das scheuen viele und entscheiden sich dann lieber für die Kinder- oder Krankenpflege“, sagte Höpfinger. Sie erzählte auch, dass männliche Azubis vor allem aus dem Ausland kämen und berichtete von Ausbildungsanfragen zum Beispiel aus Marokko, oder Tunesien. Das liege vielleicht auch daran, dass kaum ein Ausbildungsberuf besser bezahlt werde: „1200 Euro im ersten Ausbildungsjahr – und 100 Prozent drauf, wenn man aus einem anderen Beruf umschult.“ Auch das Einstiegsbruttogehalt von etwa 3100 Euro sei gut und mit dem eines ausgelernten Mechanikers zu vergleichen.

AWO fordert die Politik auf, im Pflegenotstand zu handeln

Ein weiteres Indiz für den Pflegenotstand liefert Bezirksrat Volkmar Thumser. Er beobachte seit etwa zwei, drei Jahren, dass für den Bezirk die Kosten in der Pflege nicht mehr steigen. Nicht, weil es weniger Pflegebedürftige gebe, sondern weil die Pflegeplätze aufgrund von Fachkräftemangel nicht mehr zur Verfügung stünden.

Eine schnelle Lösung ist wohl nicht in Sicht, stellte auch Kristina Kolb-Djoka in ihrem Schlusswort fest: „Die Pflege ist weiblich und wird es wohl noch länger bleiben. Um für die Frauen etwas zu verbessern, müsste an den Stellschrauben Arbeitszeiten und Kinderbetreuung gedreht werden.“ Und bei letzterer sei nicht zuletzt die Politik gefragt. (AZ)