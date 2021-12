Aichach

Mit Laternen und Grablichtern: Protest in Aichach gegen Corona-Maßnahmen

Mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich am späten Samstagnachmittag zu Corona-Protesten in der Aichacher Innenstadt.

Plus Mit Plakaten und Schildern, Laternen und Grablichtern zogen am Samstagnachmittag mehrere hundert Menschen durch Aichachs Innenstadt. Wogegen sich ihr Protest richtete.

Von Nicole Simüller

In der Aichacher Innenstadt haben sich am späten Samstagnachmittag mehrere hundert Menschen zu Corona-Protesten versammelt. Die Veranstaltung war nach Polizeiangaben nicht angemeldet worden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich um 17 Uhr am Aichacher Rathaus und zogen anschließend durch und um die Innenstadt.

