Mitarbeiter der Stadt ziehen in den neuen Anbau um

Das Bauamt der Stadt Aichach ist schon vergangene Woche in den neuen Anbau am Verwaltungsgebäude eingezogen. Am Donnerstag und Freitag siedelte nun das Ordnungsamt mit Einwohnermelde-/Passamt und Standesamt vom Alt- in den Neubau um. Der Umzug der Rechner sei problemlos verlaufen, freute sich Ulrich Egger vom Bauamt: „Wir haben die Rechner drüben abgesteckt und hier wieder angesteckt.“ Der leer stehende Altbau wird als Nächstes renoviert werden. Dann ziehen einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zurück in das Verwaltungsgebäude. Geplant ist laut Stephan Beer, Leiter vom Ordnungsamt, dass bis zum Herbst nächsten Jahres beide Gebäude komplett bezogen sein sollen.

Felicia Moser vom Einwohnermelde- und Passamt richtet sich an ihrem neuen Arbeitsplatz im Anbau ein. Foto: Gerlinde Drexler