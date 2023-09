Mittelalterliche Markttage: Geschäfte sollen Beleuchtung dimmen

Für eine bessere Stimmung reduziert die Stadt Aichach die Straßenbeleuchtung. Auch Geschäfte sollen die Schaufensterlichter dimmen.

Um das passende Ambiente für die Mittelalterlichen Markttage zu schaffen, wird die Stadt Aichach am Marktwochenende die Straßenbeleuchtung in der Innenstadt dimmen. Speziell am Freitag, 8. September, und Samstag, 9. September, wird es abends damit weniger hell auf dem Festgelände sein – damit kommt die stimmungsvolle Beleuchtung der Stände und Lager mit Laternen und Fackeln besser zur Geltung. In einer Mitteilung bittet die Stadt außerdem umliegende Geschäfte darum, sich ebenfalls an der Aktion zu beteiligen, in dem sie die Beleuchtung der Schaufenster an diesen beiden Tagen reduzieren oder komplett ausschalten. Weitere Informationen dazu gibt es im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251/9020. (AZ)