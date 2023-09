Mittelalterliche Markttage: Willkommen zurück

Plus Fünf Jahre mussten Aichach und seine Gäste auf die Mittelalterlichen Markttage warten. An diesem Wochenende wurde gefeiert - nicht ohne einen Moment des Erinnerns.

"Vorfreude ist die schönste Freude", sagt eine Redensart. Dieses Mal hatten Aichach und seine Gäste besonders lange auf die Mittelalterlichen Markttage warten müssen. Fünf statt der üblichen drei Jahre dauerte es aufgrund der Pandemie, bis sie nach 2018 wieder stattfinden konnten. Trotzdem fühlte sich das Fest schnell so an wie immer.

Die Geräuschkulisse, die Gerüche, die entspannte, fröhliche Atmosphäre - und das herrliche Wetter, das allerdings Ritter, Torwachen und üppig Gewandete arg ins Schwitzen brachte. Dass das Fest dennoch unter besonderen Vorzeichen stand, machte eine berührende und sehr gelungene Geste während der Eröffnung deutlich. Für die, die nicht mehr dabei sein konnten, wurde eine eigens gestaltete Kerze entzündet. Es war ein wohlüberlegter Moment des Innehaltens im Feiertrubel.