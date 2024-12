Mittelschüler füllen Glücksbringerpakete für Rumänien

Die Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach beteiligte sich an der Aktion des Malteser-Hilfsdiensts im Landkreis und befüllte zahlreiche Glücksbringerpakete für bedürftige Familien. Auch die Realschule in Mering und die Grundschule in Rehling haben sich an der Aktion beteiligt. Die Malteser holten die Pakete ab und brachten sie nach Augsburg, wo alle Pakete der Diözese gesammelt und mit einem Lastwagen in die Region um Sfântu Gheorghe, Micfalău und Baraolt in Rumänien gebracht werden.

