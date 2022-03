Mobile Ampelanlage regelt Verkehr am Aichacher Bahnhof

Da am Aichacher Bahnhof ein Kabelschacht saniert wird, ist die Bahnhofstraße nur einseitig befahrbar. Eine mobile Ampelanlage regelt nun den Verkehr.

Zu Verkehrsbehinderungen könnte es in den nächsten drei Wochen in der Bahnhofstraße in Aichach kommen. Seit Montag befindet sich zwischen dem Aichacher Bahnhofsgebäude und der Firma Nicklaus Sicherheitstechnik eine mobile Ampelanlage.





Eine ganze Ampelanlage ist momentan im Aichacher Bahnhofsbereich installiert, um das hohe Verkehrsaufkommen zu regeln. Foto: Erich Echter

Der Grund hierfür ist, dass ein Kabelschacht saniert wird, wie Sabine Bohn aus dem Bauamt der Stadt Aichach auf Anfrage unserer Redaktion berichtet. Die Telekom führt Arbeiten an ihrer Schalt- und Verteileranlage durch. Deshalb ist die Straße nur einseitig befahrbar.

Wie Sabine Bohn sagt, ist die mobile Ampelanlage aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in der Bahnhofstraße nötig. "Wir gehen aber davon aus, dass die Sanierung in drei Wochen über die Bühne gegangen sein wird." Spätestens Anfang April soll die Bahnhofstraße wieder frei befahrbar sein.