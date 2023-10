Aichach

Modehaus Rübsamen schließt Ende Januar in Aichach

Das Modehaus Rübsamen in Aichach schließt Ende Januar 2024.

Plus Das Traditionsgeschäft am Stadtplatz fällt dem Sanierungskonzept des insolventen Modehändlers zum Opfer. Für die Stadt ist das der zweite Schlag in kurzer Zeit.

Von Claudia Bammer

Beim verkaufsoffenen Sonntag zum Simon- und Judäimarkt in Aichach ist nichts davon zu spüren, doch hinter den Kulissen stand bereits fest: Das Modehaus Rübsamen gleich neben dem Rathaus schließt Ende Januar 2024. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. Für die Stadt Aichach ist das der zweite herbe Schlag innerhalb kurzer Zeit. Erst Anfang Oktober war bekannt geworden, dass das Sportgeschäft Anneser am Unteren Stadtplatz zum Jahresende schließt, weil es keinen Nachfolger gibt.

Der Modehändler Rübsamen mit Hauptsitz in Augsburg ist schon länger in finanzieller Schieflage. Im Juli hatte Rübsamen-Geschäftsführer Marcus Vorwohlt einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Rechtsanwalt Dr. Paul Abel von der Restrukturierungskanzlei Wellensiek unterstützt die Geschäftsführung um Vorwohlt als Generalbevollmächtigter im Rahmen der Neuaufstellung, zum Sachwalter bestellte das Amtsgericht Augsburg die Pluta Rechtsanwalts GmbH in Augsburg, die nun auch die Pressemitteilung herausgegeben hat.

