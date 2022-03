Moni gibt den gelungenen Auftakt nach der konzertlosen Zeit im Canada

Plus Moni eröffnet die Konzertsaison im Canada in Obermauerbach. Im voll besetzten Ballroom hört auch Kabarettistin Martina Schwarzmann ihrer "Praktikantin" zu.

Mit dem Aufruf "Runter vom Sofa! A bisserl Paradies geht immer!" lockte Canada-Wirt Rainer Knauer seine Gäste zur Wiedereröffnung der Kabarett- und Musik-Saison in seinen Ballroom nach Obermauerbach (Stadt Aichach). Nach drei Monaten kultureller Enthaltsamkeit machte die bayerische Liedermacherin Moni alias Monika Wagner aus dem Sielenbacher Ortsteil Tödtenried den gelungenen Anfang einer langen Reihe von geplanten Musik- und Kabarettabenden.