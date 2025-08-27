Monika Koch feiert ihren 80. Geburtstag

Hoch engagiert stellt sich Monika Koch seit vielen Jahren in den Dienst des Nächsten. Ob im kirchlichen Dienst, im sozialen Bereich oder in Vereinen hilft und kümmert sich Koch. Nun durfte sie selbst einen besonderen Ehrentag feiern: ihren 80. Geburtstag. Neben ihrer Familie gratulierten im Laufe des Tages zahlreiche Freunde, Weggefährten und Bekannte, um ihre Wertschätzung für die Jubilarin als „gute Seele“ zum Ausdruck zu bringen. Zu den Gratulanten gehörten die Vorstände der Aichacher Ruheständler, Helmut Beck, Walli Böttcher und Heide Jörg, um sich bei „ihrer Monika“ für deren außergewöhnlichen Einsatz zu danken. Seit 15 Jahren gratuliert sie als „verlängerter Arm“ der Vorstandschaft im Verein allen Mitgliedern zum Geburtstag und schenkt mit ihrem Besuch den Jubilaren Wertschätzung und Freude. Ihr Engagement ist hochgeschätzt, dass brachten auch Bürgermeister Klaus Habermann, Stadtpfarrer Herbert Gugler sowie Beate Rappel und Josef Dußmann als Vertreter des Pfarrgemeinderates als Gratulanten sehr treffend zum Ausdruck.

