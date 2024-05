Aichach

vor 19 Min.

Monika Lehmann "komponiert" Gesichter aus der Erinnerung

Plus Künstlerin Monika Lehmann zeigt in der Werkstatt-Galerie Schiele in der Aichacher Altstadt Porträts aus zwei verschiedenen Serien.

Von Gerlinde Drexler

Es sind immer Gesichter – und doch sind die beiden Porträt-Serien, die die Malerin Monika Lehmann in der Werkstatt-Galerie Schiele in Aichach ausstellt, vollkommen unterschiedlich. In der Serie "Faces“ wirken die Gesichter teilweise wie flüchtige Erinnerungen an Begegnungen, bei den "Sommerfrauen“ hat man den Eindruck, dass Lehmann eine reale Person porträtiert hat. Was tatsächlich aber nicht der Fall ist.

Ein langer schlanker Hals, wuschelige Haare, die Augen leicht geschminkt – das Gesicht auf dem Porträt wirkt wie das einer Französin. Die Frau mit der eng anliegenden Kappe auf dem Kopf und dem etwas unnahbaren Gesichtsausdruck könnte aus dem Norden Deutschlands kommen. Vielleicht aber auch von ganz woanders – denn das sind alles Interpretationen des Betrachters. Monika Lehmann malt frei von bewussten Vorbildern. Sie "komponiert“ die Gesichter aus dem Gedächtnis. Die Künstlerin selbst beschreibt es so: „Hinter jedem Gesicht steht ein Modell meiner Erinnerung.“ Sie male keine namhaften Personen, sondern ihre Porträts seien flüchtige Momente.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen