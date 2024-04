Aichach

Mopedfahrer ist mit 1,8 Promille in Aichach unterwegs

Ein Alkoholtest ergab bei einem 44-jährigen Mopedfahrer in der Nacht auf Ostermontag in Aichach einen Wert von 1,8 Promille.

Polizei kontrolliert einen 44-Jährigen in der Nacht auf Ostermontag in der Jahnstraße in Aichach. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.

Bei einer Verkehrskontrolle in Aichach in der Nacht auf Ostermontag hat die Polizei einen stark alkoholisierten Mopedfahrer aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht wurde der 44-jährige gegen 0.50 Uhr in der Jahnstraße kontrolliert. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige. (cli)

