Motorradfahrerin und Beifahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Eine 35-jährige Frau hat in einem Kreisverkehr in Aichach einen Unfall mit einem Motorrad verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau am Sonntag gegen 9.30 Uhr auf der Münchner Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Als sie in den Kreisverkehr einbog, übersah sie laut Polizei ein Motorrad und es kam zum Zusammenstoß.

Die Motorradfahrerin und ihr Beifahrer stürzten dabei und verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte beide in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. (hop)