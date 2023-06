Mozartstraße bei Grundschule Aichach-Nord wegen Bauarbeiten gesperrt

Wegen Kanalarbeiten ist derzeit die Mozartstraße in Aichach nahe der dortigen Grundschule gesperrt. Auch anderswo in der Stadt kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Mozartstraße ist nahe der Grundschule Aichach-Nord derzeit gesperrt. Dort wird eine Wohnanlage an die Kanalisation angeschlossen. Die Arbeiten haben am Dienstag begonnen und dauern der Stadt zufolge bis voraussichtlich Samstag, 10. Juni.

Die Straße bleibt in dieser Zeit auf Höhe des Basketballplatzes für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Lindenallee und die Flurstraße. Die Vivaldistraße ist von der Sperrung nicht betroffen und kann über die nördliche Mozartstraße angefahren werden. Radler und Fußgänger sind von der Sperre ebenfalls nicht betroffen. Die Zufahrt zu den Kleingärten ist möglich.

Sperre auf B300 sorgt für massive Verkehrsbehinderungen in Aichach

Autofahrer müssen in Aichach während der Pfingstferien auch anderswo Umwege in Kauf nehmen und mehr Zeit einplanen: So ist aktuell die Bundesstraße B300 zwischen den Anschlussstellen Aichach-Süd (Klingen) und Aichach-Ost (Feuerwehrhaus) wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Daher kommt es in der Stadt derzeit regelmäßig zu massiven Verkehrsbehinderungen und langen Staus. Die Arbeiten auf der B300 dauern laut Staatlichem Bauamt bis Freitag, 9. Juni. Die Umleitung ist ausgeschildert. (nsi, bac)