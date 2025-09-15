MTB-Jugend des DAV Aichach nimmt dritte Alpenüberquerung in Angriff

Unter der Leitung von Christian Treml nahm die MTB-Jugend des DAV Aichach ihre mittlerweile dritte Alpenüberquerung in Angriff. Die sechstägige Route folgte der historischen Via Claudia Augusta – doch anstatt des klassischen Radwegs führte der Weg über abwechslungsreiche Trails entlang der alten Römerstraße. Los ging es in Lermoos mit einer langen Schotterabfahrt steil hinab ins Inntal und von dort wieder kräftig bergauf – diesmal ins Pitztal. Am nächsten Morgen ging es weiter Richtung Altfinstermünz und dann über die Norbertshöhe weiter nach Nauders. Auf den Drei-Länder-Enduro-Trails des dortigen Bikeparks konnten die jungen Mountainbiker ordentlich Gas geben. Ob auf anspruchsvollen Abfahrten wie dem Bunker Trail oder bei der atemberaubenden Aussicht von den Plamorter Hochebenen mit ihren Panzersperren – hier war für jeden etwas dabei.

Spektakuläre Ausblicke auf dem Goldseetrail. Foto: Christian Treml

Am dritten Tag wurde ein Shuttle zum Stilfser Joch genommen, von wo aus die Tour über den technisch anspruchsvollen Goldsee-Trail führte. Spektakuläre Ausblicke Richtung Ortler belohnten die Gruppe. Im Anschluss folgte der Bim Bam Trail, der nochmal für ordentlich Adrenalin sorgte. Die weitere Strecke von Prad nach Rabland wurde dann mit der Vinschgau-Bahn abgekürzt. Der vierte Tag begann mit einem Lift hoch nach Aschbach, wo die Trails direkt ins Etschtal nach Lana führten. Tagesziel war Revo im Val di Non. Am fünften Tag führte die Tour durch die Wein- und Apfelplantagen des Val di Non zum Molvenosee, wo eine Badepause eingelegt wurde. Frisch gestärkt wurde die Fahrt über die alte Passstraße durch charmante Dörfer fortgesetzt, bevor das Tagesziel in Ponte Arche erreicht wurde.

Am letzten Tag mussten noch rund 1200 Höhenmeter zum Monte Misone zurückgelegt werden, bevor die Radler Riva am Gardasee erreichten. Für die Jugendgruppe ging eine unvergessliche MTB-Woche zu Ende. Trotz Unterstützung durch Lift und Bahn wurden immer noch etwa 8600 Höhenmeter und 360 Kilometer in sechs Tagen bewältigt!

