Münchener Straße bleibt bei Baustelle vorerst Einbahnstraße

Viel Verkehr herrscht bei der Baustelle zur Erweiterung des Landratsamts in Aichach. Um Gefahren zu vermeiden, verlängert das Landratsamt die Einbahnstraßenregelung.

Der Anbau am Landratsamt in Aichach soll in rund einem Jahr bezogen werden. Um den großen Baustellenverkehr samt Kran und Lastwagen abzuwickeln, ist die Münchener Straße vor dem Landratsamt als Einbahnstraße ausgewiesen worden, in Abstimmung zwischen Landratsamt, Stadt Aichach, Polizei und den Rettungsdiensten. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg am Freitag mitteilt, bleibt es bei dieser Regelung bis zum Ende der Bauarbeiten.

In den kommenden Monaten werden an der Baustelle zwar kaum noch größere Baugerätschaften benötigt, doch werden die Handwerksfirmen, die sich um den Innenausbau kümmern, in teils hoher Frequenz die Baustelle anfahren. Ohne eine Einbahnstraßenregelung würde das auf der Münchener Straße immer wieder zu Staus und zu gefährlichen Überholmanövern führen, heißt es in der Pressemitteilung.

Intensive Beratung im Landratsamt in Aichach

Die bisherige Regelung habe sich insgesamt sehr bewährt, auch wenn sie gerade für die direkten Anwohner gewisse Beeinträchtigungen mit sich bringe, so die Behörde. Deshalb sei nach intensiver Beratung im Landratsamt beschlossen worden, die jetzige Einbahnstraßenregelung, einschließlich der Abwicklung des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV), bis zum Ende der Ausbauarbeiten bestehen zu lassen. (AZ)