Museumsnacht bietet kostenlos Kunst, Kultur und Musik für jedermann

Am Samstag, 14. Oktober, findet in Aichach die Museumsnacht statt. Rund ein Dutzend Ausstellungsorte bieten ein buntes Programm. Es gibt drei neue Angebote.

Eine Nacht, die der Kultur gehört, und von jedermann kostenlos besucht werden kann, veranstaltet die Stadt Aichach am Samstag, 14. Oktober. Die Gäste können bei der Museumsnacht ab 18 Uhr Orte von besonderer kultureller Bedeutung in einer einmaligen Stimmung erleben. Die Stadt hält am bekannten Konzept der beliebten Veranstaltung fest. Trotzdem gibt es drei Neuheiten.

Wer Aichach nicht so gut kennt, hat laut Mitteilung der Stadt an diesem Abend mit Shuttlebus-Service und der besonderen Fassaden-Beleuchtung die Gelegenheit, die schönen Ecken Aichachs abseits der alltäglichen Routen zu entdecken. Doch auch für ausgemachte Museumsnacht-Fans lohne sich der Besuch, zumal es neue Angebote gebe. Erstmals im Programm sind der neue Besinnungsweg am Griesbacherl, ein Konzert in der Stadtpfarrkirche und der tanzbare musikalische Ausklang im Stadtmuseum.

Das Volkstheater spielt im San-Depot

Das Labyrinth von Gernot Candolini am Griesbacherl entstand auf Initiative des St. Afra Hospizes und soll bei der Bewältigung von Trauer und Leid helfen, aber auch Schönes und Zuversichtliches bewusst erlebbar machen. Passend dazu tritt das Augsburger Duo „Text will Töne“ auf. Schauspielerin Karla Andrä und Musiker Josef Holzhauser kombinieren in ihrem speziell für diesen Ort konzipierte Programm „Mondnacht oder Vor lauter Lauschen und Staunen sei still“ ausgewählte Gedichte und Musik, um die Magie des Ortes besonders intensiv erlebbar zu machen (19.30, 20, 21 und 22 Uhr).

Das Duo "Text will Töne" mit Musiker Josef Holzhauser und Schauspielerin Karla Andrä aus Augsburg tritt bei der Museumsnacht am Griesbacherl auf. Foto: Christoph Bombart

Einen weiteren Höhepunkt bietet das Aichacher Volkstheater, das im San-Depot Ausschnitte aus seiner aktuellen Produktion zeigt: "Der eingebildete Kranke" von Molière (19.45 und 22.15 Uhr).

Im Stadtmuseum tritt das Trio Tzigane auf

Die Museen und Ausstellungen sind nicht nur optisch zu erleben. Auch musikalisch ist einiges geboten. So spielt das Trio Tzigane ab 21.30 bis 22.30 Uhr im Sonderausstellungsraum des Stadtmuseums auf. Dort können Besucherinnen und Besucher die gesammelten Eindrücke der Museumsnacht bei Musik und Getränken nachwirken lassen und selbst das Tanzbein schwingen.

Ein weiterer musikalischer Höhepunkt ist das Konzert „Songs for Peace“ von Uli Mill und Janina Maria Schmaus in der Stadtpfarrkirche (19.15 Uhr). Das Duo gestaltet zuvor um 18 Uhr den Jugendgottesdienst. Anschließend können sich Interessiert im Pfarrgarten bei Wein und Lagerfeuer aufwärmen.

Wissenswertes zur Aichacher Museumsnacht 1 / 6 Zurück Vorwärts Stadtführungen : 18 und 20 Uhr mit dem Nachtwächter; 19 Uhr mit der Stadthexe. Treffpunkt: Eichenhain am Tandlmarkt.

Museumsführungen : jeweils 18.30, 19.45, 21, 22.15 und 23.15 Uhr im Stadtmuseum, Wittelsbacher Museum und Feuerhaus; Dauer ca 45 Minuten.

Kinderprogramm : 18 bis 21 Uhr Porzellan bemalen im Stadtmuseum und Lederbeutel basteln im Wittelsbacher Museum.

Shuttlebus und Info-Hütte : vor dem Feuerhaus an der Martinstraße; erste Rundfahrt um 18 Uhr, letzte um 23.30 Uhr.

Ausstellungsorte : Stadtmuseum, Wittelbacher Museum, Feuerhaus an der Martinstraße, Besinnungsweg am Griesbacherl, Vollzugsmuseum, Sisi-Schloss, Feuerwehrhaus an der Freisinger Straße, San-Depot, Rathaus, Haus der Senioren, Köglturm

Informationen: www.aichach.de/Freizeit-Gäste/Kultur-Termine/Feste-Märkte/Museumsnacht

Die Schülerschaft der Musikschule umrahmt in guter Tradition die Ausstellungen im Sisi-Schloss (Unterwittelsbach), bei der Feuerwehr und im Rathaus. Musikalisch geht es auch im Haus der Senioren zu: Dort spielt ab 18 Uhr die hauseigene Band „Die Oldies“ und die „Sing-Mit-Gruppe“ lädt zum gemeinsamen Singen ein. In dem historischen Gebäude gibt es auch eine Stärkung mit Imbiss und Getränken. Im Köglturm nebenan spielt Gitarrist Georg Niedermayer um 19.30 und 21.30 ein halbstündiges Konzert.

Gäste können über den Publikumspreis im San-Depot abstimmen

Die bildende Kunst kommt ebenfalls nicht zu kurz: Kunstliebenden sind gut aufgehoben bei der Ausstellung zum Aichacher Kunstpreis im San-Depot, die der Kunstverein jährlich ausrichtet. Hier sind eindrucksvolle und hochaktuelle Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland versammelt. Die Gäste sind eingeladen, für den Publikumspreis abzustimmen.

Im Köglturm ist die aktuelle Mitgliederausstellung der lokalen Künstlergruppe AIC Creativ zu bewundern und die angebotene Kürbissuppe zu genießen. Im Rathaus beschäftigt sich der Fotoclub Aichach mit dem Thema „Minimalistische Fotografie“. Einen Kontrast dazu bietet die prachtvolle Ausstellung im Sisi-Schloss „Ein Leben in Gold und Silber“. Wie alle Museen und Ausstellungsräume ist das Schloss bis 24 Uhr geöffnet.

Was bei der Museumsnacht für die Kinder geboten ist

Auf die Kinder warten eigene Angebote. Sie können von 18 bis 21 Uhr kann man im Stadtmuseum Porzellan bemalen und im Wittelsbacher Museum (Unteres Tor) Lederbeutel basteln. Für Kinder besonders interessant sein dürften das Feuerwehrmuseum im Feuerwehrhaus an der Freisinger Straße und das Vollzugsmuseum der Justizvollzugsanstalt (JVA), wo ein nachgebauter Haftraum von Innen betrachtet werden kann. Dieses Museum ist nur zur Museumsnacht öffentlich zugänglich.

Allen, die mit dem Motorrad kommen oder sich vor dem Kulturprogramm noch besinnen möchten, empfiehlt die Stadt den nachmittäglichen Motorrad-Gottesdienst der evangelischen Gemeinde in der Paul-Gerhard-Kirche empfohlen (16 Uhr). Anschließend gibt es Gegrilltes.

Grillgut und Getränke bieten auch die Freunde des Mittelalters bis spät in die Nacht im Innenhof des Feuerhauses an der Martinstraße, direkt hinter der zentralen Shuttlebus-Haltestelle. (AZ)