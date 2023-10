Aichach

18:00 Uhr

Die Museumsnacht eröffnet manchen ganz neue Blickwinkel

Plus Bis Mitternacht haben während der Aichacher Museumsnacht die Museen und weitere Stationen geöffnet. Das vielseitige Programm hat auch für Kinder einiges zu bieten.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

„Maus, das hast du richtig cool gemacht“, lobt Tobias Stark aus Hollenbach seine Tochter Hanna. Die Siebenjährige hat am Samstag bei der Museumsnacht in Aichach im Stadtmuseum Porzellan bemalt. Bis Mitternacht sind die Menschen in den verschiedenen Museen der Stadt unterwegs, besuchen Ausstellungen, das Konzert in der Stadtpfarrkirche oder holen sich beim Volkstheater Appetit auf mehr.

Die erste Anlaufstelle von Maria Fischaleck und Monika Hackl aus Sainbach (Markt Inchenhofen) ist das Vollzugsmuseum in der Theodor-Heuss-Straße. Sie gehören mit zu den Ersten, die im Laufe der Museumsnacht dort einen Blick auf die über 100-jährige Geschichte der Justizvollzugsanstalt (JVA) werfen. Der alte Zahnarztstuhl, der dort ausgestellt wird, führt Maria Fischaleck zurück in ihre Kindheit. Sie kann sich erinnern, damals einen ähnlichen Stuhl beim Zahnarzt gesehen zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen