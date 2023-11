Musik und Kabarett mit Da Meier, Watschnbaam und Dame, Bube, Krass

Im Canada in Obermauerbach treten an diesem Donnerstag Dame, Bube, Krass auf. Am Freitag stehen Da Meier und Watschnbaam auf der Bühne.

Musik und Kabarett gibt es diese Woche laut einer Mitteilung wieder im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach zu erleben.

Am Donnerstag, 16. November, stehen dort Dame, Bube, Krass auf der Bühne. Petra Leu und Marc Berger stehen seit 2021 gemeinsam auf der Bühne. Bis dahin gehörten sie verschiedensten Formationen an. Berger schloss sein Studium am American Institute of Music in Wien ab. Leu ist Sängerin. Sie präsentieren Stücken der vergangenen 50 Jahre Musikgeschichte, darunter welche von Adele, Amy Winehouse oder Elvis. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn gegen 20.15 Uhr. Reservierung per Mail an info@canada-mauerbach.de oder per Whatsapp unter 0177/4148232. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Am Freitag, 17. November, treten Da Meier & Watschnbaam im Canada auf. Während des Lockdowns entwickelte sich eine enge Freundschaft zwischen der niederbayerischen Musikkabarettgruppe Watschnbaam und dem Oberpfälzer Matthias Meier. Er ist seit über 20 Jahren als „Showmaker“ von Da Huawa, da Meier und I bekannt. Im Gepäck haben sie Instrumente von der Steirischen bis hin zur Trompete, vom Kontrabass bis hin zur „Schießbude“, von der Gitarre bis hin zur Tuba. Lieblingslieder vom Meier, die ihn seit über 20 Jahren auf der Bühne begleiten, gibt es obendrauf. Einlass ebenfalls um 19 Uhr, Beginn gegen 20.15 Uhr. Tickets gibt es im Internet unter www.canada-mauerbach.de oder an der Abendkasse.

Christine Eixenberger präsentiert am Samstag, 18. November, ab circa 20.15 Uhr ihr Programm "Einbildungsfreiheit". Der Abend ist bereits ausverkauft. (AZ)

