Aichach

vor 47 Min.

Musik wie ein Regenbogen im Café Dahoam

Plus Die Schrobenhausener Gruppe Enfys begeistert die Gäste auf der Terrasse des Café Dahoam in Aichach. Was der Name bedeutet.

Von Manfred Zeiselmair

Beste Partystimmung herrschte am Freitagabend auf der voll besetzten Sonnenterrasse im Aichacher Café Dahoam. Dafür sorgte die junge Schrobenhausener Pop/Rock-Band The Enfys. Voller Energie und Spielfreude zog die sechsköpfige Formation mit den beiden charismatischen Sängerinnen Laura Lugert und Anna Kopp die etwa 70 Gäste in ihren Bann.

Der Bandname, das Wort "Enfys", kommt aus dem Walisischen und bedeutet „Regenbogen“. Bunt wie ein Regenbogen kam auch die Musik der Truppe herüber. Wenngleich ihre Songs, die zu einem Großteil aus eigener Feder stammen, an Bands wie Juli oder Silbermond erinnern, so war doch ein unverkennbar eigenständiger Stil herauszuhören.

