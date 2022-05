Musiker und Schulchöre treten für die Ukraine-Hilfe auf

Im zweiten Anlauf soll in Aichach ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine-Hilfe stattfinden. Mit dabei sind Kalaska sowie Schwarzbauer & Maklar.

Im zweiten Anlauf soll es klappen: In Aichach ist für Freitag, 27. Mai, ein Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe am Stadtplatz geplant. Am ursprünglichen Termin, 6. Mai, hatte die schlechte Wetterprognose zu einer Absage geführt.

Einer der Initiatoren des Konzerts ist Jörg Weber, selbst studierter Jazzmusiker und regional als auch überregional in unterschiedlichen Genres als Musiker tätig. Ihn habe die Situation in der Ukraine sehr ergriffen, sagt er. Daraufhin rief er in der Aichacher und Schrobenhausener Musikszene zu einem Benefizkonzert auf. Schnell meldeten sich zahlreiche namhafte Musiker und Bands bei ihm, um gagenfrei für den guten Zweck aufzutreten.

Chöre von Realschule und Gymnasium in Aichach

Am Freitag ab 18 Uhr sind nun unter anderem zwei Schulchöre zu hören: der Projektchor der Wittelsbacher Realschule Aichach unter der Leitung von Constanze Rauch sowie ein gemischter Chor und ein Vokalensemble des Deutschherren-Gymnasiums unter der Leitung von Arnold Fritscher.

Auch Gitarrist Peter Maklar und Liedermacher Kurt Schwarzbauer haben sich nach diesem Aufruf kurzerhand entschlossen, mitzumachen. Ebenso wie Michael Zott, der in musikalischen Kreisen als Zottore vor allem durch seine Interpretationen von Bob-Dylan-Songs bekannt ist.

Beim Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe stehen auch Peter Maklar (links) und Kurt Schwarzbauer auf der Bühne. Foto: Marianne Bohn

Beschließen wird das Konzert die dreiköpfige Band Kalaska, die ihre Bandräume in Obergriesbach zu einer Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert hat. Etwa 30 Menschen leben dort derzeit. Kalaska hat sich zudem zur Aufgabe gemacht, Ihre Erfahrungen an Interessierte weiterzugeben, die selbst Geflüchtete aufnehmen möchten. Ratsuchende können sich dazu am Freitagabend beim Benefizkonzert auch an einem Info-Stand informieren.

Geld für Wiederaufbau eines Kulturhauses, eines Kindergartens und eines Spielplatzes

Das gesammelte Geld wird für den Wiederaufbau eines Kulturhauses, eines Kindergartens und eines Kinderspielplatzes in Hostomel im Norden von Kiew gespendet. Hostomel liegt in der Nähe der stark betroffenen Stadt Bucha und ist durch die Kriegshandlungen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Kulturhaus wurden Übungsräume und Instrumente zerstört. Mit dem Wiederaufbau soll so Musikunterricht für Kinder und Jugendliche wieder möglich werden.

Bekannt für seine Bob-Dylan-Interpretationen ist Michael Zott, auch bekannt als Zottore. Foto: Marion Zott

Mit diesem Projekt hat sich Gerhard Lehrberger vom Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach auf Anfrage der Stadt Aichach in das Benefizkonzert eingebracht. "Ziel ist es, in der Aufbauphase eine gute Kinderbetreuung wieder in Gang zu bringen, um so den Eltern den Wiedereinstieg in die Arbeit zu erleichtern." Lehrberger hofft, dass über die internationale Stiftung des Rotary Clubs der gespendete Betrag möglicherweise sogar verdoppelt werden könne. Zu den Engagierten rund um das Benefizkonzert zählen auch Josh Stadlmaier, Marco Laves von der Gruppe Wir aus Aichach, Weith Licht- & Tontechnik und das Info- und Kulturbüro der Stadt Aichach.

Spendenboxen und Spendenkonto

Am Freitag stehen am Stadtplatz Spendenboxen bereit. Spenden können auch auf das Konto mit der IBAN DE 88 7202 1271 0003 2044 13, Rotary-Hilfswerk SOB-AIC e. V., geführt bei der Hypovereinsbank, Stichwort "Aichacher Ukraine-Benefizkonzert" eingezahlt werden. Unter Angabe der Adresse des Spenders im Verwendungszweck erhält man eine Spendenbescheinigung.