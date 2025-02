Musikfest Blumenthal feiert fünfjähriges Bestehen und sucht Unterstützer

Samstag, 2. August, 19 Uhr

Orchesterkonzert „Barocke Virtuosen“: In diesem Konzert präsentieren sich herausragende Solisten: Pirmin Grehl an der Flöte, David Schultheiß an der Geige und der künstlerische Leiter des Musikfests Blumenthal, Georg Arzberger an der Klarinette. Das Programm erschließt den großen Kosmos der Barockzeit. Es spielt die Camerata Vitilo unter der Leitung von Yuki Kasai.