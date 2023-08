Aichach-Friedberg

vor 2 Min.

Nach dem Unwetter laufen die Aufräumarbeiten in Aichach-Friedberg

Plus Die Unwetter-Folgen sind in Aichach-Friedberg auch am Montag spürbar. Die Aufräumarbeiten laufen. Unterdessen gibt das Wasserwirtschaftsamt eine Hochwasser-Vorwarnung heraus.

Von Nicole Simüller

In Aichach und den Stadtteilen war auch am Montag Aufräumen angesagt. Das Unwetter vom Samstag hatte Spuren hinterlassen – in Wohnhäusern und Gärten, auf Straßen und Plätzen, an Wasserläufen und Gräben. Dabei waren Aichach sowie das Umland im Gegensatz zum Landkreissüden noch glimpflich davongekommen. Dennoch gab und gibt es hier für Feuerwehren, Bauhofpersonal, Geschäfts- und Privatleute viel zu tun.

33 Bilder So trifft das Unwetter den Landkreis Aichach-Friedberg Foto: Franz Neuhäuser

Mehr als 25 Einsätze verzeichnete die Freiwillige Feuerwehr Aichach am Wochenende im Bereich der Innenstadt, wie Kommandant Werner Mayer am Montag auf Anfrage mitteilte. 20 weitere Einsatzstellen kamen in den Stadtteilen dazu. Die Wehren aller Stadtteile seien im Einsatz gewesen. Alleine in Griesbeckerzell sorgte das Unwetter für 30 Einsätze. Hier waren erneut Straßen überflutet und es liefen Keller voll. Erneut stand der Kulturgraben voller Wasser. Auch Sulzbach und Mauerbach blieben vom Unwetter nicht verschont. In Oberwittelsbach landeten Mayer zufolge mehrere Bäume auf den Straßen. In Oberbernbach musste die Feuerwehr ebenfalls ran. In Algertshausen sei die Ortsdurchfahrt voller Schlamm gewesen, so Mayer.

