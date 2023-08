Aichach

Nach dreijähriger Pause gibt es nun wieder ein Repair Café in Aichach

Plus An jedem ersten Samstag im Monat helfen Expertinnen und Experten in der Aichacher Martinstraße bei der Reparatur. Die Devise lautet: Hilfe zur Selbsthilfe.

Die Heckenschere funktioniert nicht mehr, die Nähmaschine verrichtet ihren gewohnten Dienst nicht länger, ein Elektrogerät versagt seinen Dienst: Solche Probleme kennt jeder und den damit verbundenen Ärger nicht minder. Was tun in solchen Situationen? Ein Besuch beim wieder eröffneten Repair Café in Aichach könnte sich da lohnen. Denn dort wird Hilfe zur Selbsthilfe angeboten. Das heißt: Fachleute stehen in erster Linie mit Rat zur Seite, um die Defekte aus der Welt zu schaffen.

Die Idee zu dieser Art von Bürgerinitiative stammt ursprünglich aus den Niederlanden. 2009 wurde sie dort erstmalig umgesetzt. Im Landkreis Aichach-Friedberg wurden Repair Cafés bereits in Friedberg und Mering gegründet. Bis vor drei Jahren gab es auch in Aichach ein solches Angebot in der Münchener Straße. Nun kann die Gruppe der rund 20 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern das Repair Café im Feuerhaus in der Martinstraße 15 wieder aufleben lassen.

