Wie geht es nach der gescheiterten Wahl bei der Aichacher Feuerwehr weiter?

Plus Die Wahl der Kommandanten für die Freiwillige Feuerwehr Aichach ist gescheitert. Bevor es einen neuen Anlauf gibt, soll es eine Aussprache geben.

Ratlosigkeit herrschte am Dienstagabend nach der gescheiterten Kommandantenwahl im Aichacher Feuerwehrhaus: Der einzige Kandidat bekam nicht die erforderliche Mehrheit. Nachdem es keine weiteren Kandidaten gab, brach Bürgermeister Klaus Habermann die Wahl ab. Es soll baldmöglichst einen neuen Anlauf geben, sagte Habermann.