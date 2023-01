Aichach

18:00 Uhr

Nach Tod Papst Benedikts XVI.: Respekt, aber auch kritische Stimmen

Joseph Ratzinger (rechts), der spätere Papst Benedikt XVI., und sein Bruder Georg feierten am 8. Juli 1951 in der Traunsteiner Stadtpfarrkirche St. Oswald ihre Primiz. An der Orgel saß damals - im Alter von 15 Jahren - Meinrad Schmitt.

Plus Der Tod Papst Benedikts XVI. ruft auch im Landkreis Aichach-Friedberg Anteilnahme und Trauer hervor. Im Rückblick auf sein Pontifikat gibt es aber auch kritische Stimmen.

Von Nicole Simüller

Zwei Brüder, ein gewisser Joseph Ratzinger und sein Bruder Georg, begingen am 8. Juli 1951 in der Stadtpfarrkirche St. Oswald in Traunstein gemeinsam ihre Primiz. An der Orgel saß ein 15-Jähriger: Meinrad Schmitt. Der spätere langjährige künstlerische Leiter und Regisseur des Pegasustheaters und emeritierte Musikprofessor, der heute im Aichacher Stadtteil Klingen wohnt, war hautnah dabei, als die Ratzinger-Brüder ihr erstes Messopfer feierten. Doch sein Verhältnis zum späteren Papst Benedikt XVI. bezeichnet er als "distanziert".

