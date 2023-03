Nach Unfall in Aichach kommt der Rettungshubschrauber

Ein 36-Jähriger übersieht beim Abbiegen einen Porsche. Bei dem Zusammenstoß wird seine Tochter verletzt. Warum der Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Ein neunjähriges Mädchen ist am Samstagvormittag bei einem Unfall in Aichach verletzt worden. Dabei erregte besonders ein Rettungshubschrauber Aufsehen, der auf einer Wiese neben dem Supermarkt an der Franz-Beck-Straße landete.

Laut Polizei war ein 36-Jähriger mit seinem Touran von der Pommern- nach rechts in die Schlesienstraße Richtung St.-Helena-Weg abgebogen. Dabei übersah er den Porsche Cayenne einer 42-Jährigen, die vorfahrtberechtigt war. Der Unfallverursacher stieß frontal gegen den Porsche, der dabei auf den Gehweg geschoben wurde.

Die neunjährige Tochter wird nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall erlitt die neunjährige Tochter des Unfallverursachers leichte Verletzungen. Sie wurde mit Verdacht auf eine Nasenbein- und Unterarmfraktur ins Krankenhaus Aichach gebracht. Die 42-Jährige klagte über Schmerzen am Handgelenk, der Schulter und im Nacken. Der Unfallverursacher bleib unverletzt.

An seinem Touran des Unfallverursacher entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Sachschaden am Porsche wird auf etwa 7500 Euro geschätzt. Laut Polizei kam der Rettungshubschrauber, "da zur Unfallzeit anscheinend kein anderweitiger Notarzt verfügbar war". Zudem war die Schlesienstraße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Feuerwehr Aichach übernahm die Verkehrslenkung. (AZ)