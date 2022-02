Prokurist legt nach Betrugs-Urteil in Aichach Berufung ein

Plus Ein 63-Jähriger ist vom Amtsgericht Aichach verurteilt worden. Er soll Geld von seinem Arbeitgeber abgezweigt haben. Das Urteil akzeptiert er nicht.

In die Kasse seines Arbeitgebers hatte ein 63-Jähriger gegriffen. Davon war das Amtsgericht Aichach überzeugt. Der damalige Prokurist hatte sich 50.000 Euro auf sein eigenes Konto überweisen lassen. Dafür war der Mann aus dem Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten verurteilt worden. Dagegen legte der 63-Jährige Berufung ein, wie sein Verteidiger Robert Kaufer auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte.