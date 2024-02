Nach Verfolgungsjagd mit Polizei durch Pöttmes: Raser verurteilt

Plus Ein 22-Jähriger will ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Motorrad zur Arbeit fahren. Als ihn die Polizei entdeckt, flüchtet er durch Pöttmes und hat riesiges Glück.

Weil er sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte, flüchtete ein junger Mann auf einem Crossmotorrad im Mai 2023 fast durch ganz Pöttmes. Dabei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch 30er-Zonen, missachtete Vorfahrten und Stoppschilder und hängte die Beamten mehrfach ab, bis er schließlich stürzte. Vor dem Aichacher Amtsgericht musste er sich jetzt nicht nur wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten, sondern auch, weil er keine Fahrerlaubnis hatte. Und nicht nur das.

Wie Staatsanwalt Julian Küffer ausführte, war das Motorrad auch nicht zugelassen und hatte auch keine Versicherung. Der 22-Jährige, der mittlerweile in einem Nachbarlandkreis des Kreises Aichach-Friedberg wohnt, nutzte das Motorrad nur für sein sportliches Hobby auf Rennstrecken. Dennoch fuhr er im Mai des Vorjahres im regulären Straßenverkehr mit der Maschine. Seine Verteidigerin Franziska Manger erklärte vor Gericht, dass das mit seinem Beruf zu tun gehabt habe.