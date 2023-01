Aichach

Nach zwei Jahren Pause bringen die Heiligen Drei Könige wieder den Segen

Bei ihrem ersten Einsatz als Heilige Drei Könige sind (von links) Lea Kucharek, Emma Grund und Marie Maile in der Flurstraße in Aichach unterwegs. Begleitet werden sie von Clarissa Karg (Zweite von links).

Plus In der Pfarreiengemeinschaft Aichach sind am ersten von drei Tagen zehn Gruppen unterwegs. Stadtpfarrer Herbert Gugler sendet die 44 Sternsinger aus.

Von Gerlinde Drexler

In der Sakristei der Aichacher Stadtpfarrkirche ist am Dienstag fast kein Durchkommen. Überall sind Kinder und Jugendliche. Die einen sind schon als Heilige Drei Könige verkleidet, andere sind im ersten Stock gerade dabei, sich umzuziehen. Nach zwei Jahren Pause gehen die Sternsinger heuer wieder von Tür zu Tür, um den Segen ins Haus zu bringen. Zehn Gruppen mit 44 Kindern und Jugendlichen sind drei Tage lang in der Pfarreiengemeinschaft Aichach unterwegs. Für einige von ihnen ist es das erste Mal.

