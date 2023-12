Aichach

Nachbarschaftsstreit bringt Vater und seine drei Söhne vor Gericht

Plus Die vier sollen zwei Brüder aus der Nachbarschaft geschlagen haben. Einer hat nach dem Streit ausgeschlagene Zähne und einen Kieferbruch. So beurteilt das Aichacher Gericht den Fall.

Von Gerlinde Drexler

Gefährliche Körperverletzung lautete der Vorwurf, der einen 48-jährigen Vater aus dem Raum Aichach mit seinen drei damals 21-, 19- und 17-jährigen Söhnen auf die Anklagebank vor dem Jugendschöffengericht in Aichach brachte. Der Vorwurf: Sie sollen im August vergangenen Jahres gemeinsam zwei Brüder geschlagen und getreten haben. Einer der beiden Brüder hatte danach einen Oberkieferbruch und ausgeschlagene Zähne.

Der Vater schilderte vor Gericht, was aus seiner Sicht damals passiert ist. Demnach klopften die 43 und 44 Jahre alten Brüder mitten in der Nacht an die Türe. Er kannte die beiden aus der Nachbarschaft. Sie hätten immer wieder seine Söhne bedroht, sagte der 48-Jährige. Er wollte nicht, dass die beiden in die Wohnung kommen und versuchte, einen der Brüder hinauszuschieben. Der habe ihn am T-Shirt gepackt und ins Gesicht geschlagen. Sie landeten vor den Treppenstufen zum Haus. Der Vater gab zu: „Wir haben dann geschlägert.“ Aus den Augenwinkeln nahm er wahr, dass der zweite Bruder einen Ziegelstein in der Hand hatte, womit er ihn auf den Kopf habe schlagen wollen. „Das ist für mich Ansatz zum Mord“, sagte er vor dem Jugendschöffengericht.

