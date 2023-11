Nachbarschaftsstreit endet mit Platzwunde – und vor Gericht

Ein 59-Jähriger soll seine 80 Jahre alte Nachbarin grundlos geschubst haben. Am Amtsgericht Aichach erzählen beide allerdings unterschiedliche Geschichten.

Um einen handgreiflichen Nachbarschaftsstreit ging es am Mittwoch bei einer Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht. Ein 59-Jähriger soll im Juni grundlos seine 80 Jahre alte Nachbarin geschubst und sie mit dem Tod bedroht haben. Sie fiel mit dem Kopf auf die Treppe und zog sich eine Platzwunde zu. Gegen den Strafbefehl über 180 Tagessätze zu je 40 Euro (7200 Euro) wegen Körperverletzung und Bedrohung hatte der 59-Jährige Einspruch eingelegt. Er erzählte vor Gericht eine ganz andere Geschichte.

Angeklagter berichtet von etlichen unschönen Begegnungen

Die 80-Jährige hatte sich laut ihrer Aussage schon öfter über ihren Nachbarn geärgert. An dem bewussten Tag im Juni traf sie auf ihn, als sie auf dem Weg zum Briefkasten der Wohnanlage war. "Er steht auf einmal vor mir, hat mich geschubst und gesagt: Ich töte dich." Auf Nachfrage von Richter Axel Hellriegel bestätigte die 80-Jährige, dass kein Gespräch oder Streit vorausgegangen war und der 59-Jährige völlig grundlos gehandelt habe. Es habe mit der 80-Jährigen schon etliche unschöne Begegnungen gegeben, sagte der Angeklagte.

Sie habe ihn immer wieder beschimpft und bedroht. So auch an dem Tag im Juni. Sie habe schimpfend mit ihrer Krücke auf seinen kleinen Hund eingeschlagen und er sei schützend dazwischen gegangen. Dabei sei die Rentnerin an seine Hände gestoßen, die er abwehrend vor sich gehalten habe, und hingefallen, sagte der 59-Jährige aus. Bei dem Sturz zog sich die 80-Jährige eine Platzwunde am Kopf und, wie man erst nach einigen Wochen feststellte, eine Fraktur der linken Hand zu. Unter den gesundheitlichen Folgen des Sturzes leidet sie noch heute.

Eine Nachbarin, die gerade telefonierte, hatte eine Auseinandersetzung gehört. Vor allem an die Stimme des 59-Jährigen, erinnerte sie sich. Nach einer kurzen Pause habe sie eine Vibration gespürt und nach einer weiteren Pause hätte sie die 80-Jährige schreien hören. Als die Nachbarin hinauslief, lag die 80-Jährige schreiend am Boden und war kaum zu beruhigen. Zu der Frage des Richters, ob es öfter Streit zwischen den beiden gegeben habe, konnte die Nachbarin nichts sagen. Dafür berichtete eine andere Zeugin, dass sie einmal beobachtet habe, wie die 80-Jährige im Rollstuhl schimpfend hinter dem 59-Jährigen hergefahren sei. Der habe überhaupt nicht darauf reagiert, sagte die Zeugin aus.

Verwalter berichtet von Auseinandersetzungen

Der Verwalter der Wohnanlage berichtete, dass es immer wieder Auseinandersetzungen gebe. Von einer Vorgeschichte zwischen der Rentnerin und dem Angeklagten wusste er nichts. Er bestätigte aber, dass es zwischen dem 59-Jährigen und anderen Bewohnern immer wieder Schwierigkeiten gebe. Eine Dokumentation wegen Ruhestörung hätten mehrere Mietparteien unterschrieben. Davon, dass sich der Hausmeister der Anlage nicht mehr allein auf das Gelände traue, weil die 80-Jährige ihn beleidigt und geschlagen haben soll, wusste der Verwalter nichts.

Es lasse sich nicht mit Gewissheit sagen, dass der Angeklagte die Rentnerin geschubst habe und sie deshalb gefallen sei, sagte Verena Knopp, die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Sie plädierte deshalb für Freispruch. Dem schloss sich auch Verteidiger Bernhard Prediger an. Sein Mandant sei einer Flut von Anzeigen ausgesetzt, um aus der Anlage gedrängt zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, würde auch zu einer bewussten Lüge gegriffen.

Richter Hellriegel betonte: "Ich behaupte nicht, dass irgendjemand absichtlich etwas Falsches gesagt hat." Für ihn ging es beim Urteil darum, "dass sich ein Gericht sicher gewesen sein muss, was passiert ist". Und er könne sich hier nicht sicher sein. "Wir haben hier eine Aussage gegen Aussage Konstellation." Auch wenn der Richter die Geschichte des 59-Jährigen "nicht so richtig glaubhaft" empfand, der sich vor einer 80-Jährigen angegriffen gefühlt hatte. "Das heißt aber nicht zwingend, dass sie gelogen ist." Dem Richter reichte es nicht zum Verurteilen. Hellriegel sprach den Angeklagten deshalb frei, gab ihm aber noch einen Rat mit. "Man hat es selbst in der Hand, ob man bei den Nachbarn ständig aneckt oder nicht. Sie haben in der Vergangenheit schon immer Probleme mit Nachbarn gehabt. Fahren Sie ein bisschen runter", riet er dem 59-Jährigen.