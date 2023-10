Aichach

12:00 Uhr

Nachfolge von Karl-Heinz Schindler im Aichacher Stadtrat ist geklärt

Eine Kerze und ein Foto standen am Donnerstag im Stadtrat an Karl-Heinz Schindlers Platz.

Plus Auf Karl-Heinz Schindler folgt im Aichacher Stadtrat die 39-jährige Nicole Matthes. Die Bildungsberaterin ist auch durch ein Kindermusical bekannt.

Eine brennende Kerze und ein Foto standen am Donnerstagabend auf Karl-Heinz Schindlers angestammtem Platz im Aichacher Stadtrat. Bürgermeister Klaus Habermann würdigte die Verdienste des aktiven SPD-Stadtrats, der Anfang September gestorben ist. Der Stadtrat erhob sich zu einer Gedenkminute.

Karl-Heinz Schindlers Tod hat im Stadtrat und in der sechsköpfigen SPD-Fraktion eine Lücke hinterlassen. Für ihn rückt nun Nicole Matthes in den Stadtrat nach. Sie verfolgte die Sitzung am Donnerstag bereits als Zuhörerin. Die 39-Jährige arbeitet als Bildungsberaterin im Bildungsbüro des Landratsamtes Aichach-Friedberg.

