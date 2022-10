Aichach

18:00 Uhr

Anschluss von PV-Anlagen: Warum Kunden monatelang warten müssen

Plus Bei Michael Keller aus Aichach dauerte es Monate, bis er mit seiner PV-Anlage endlich einspeisen konnte. Das Problem: Der richtige Zähler fehlte.

Von Marina Wagenpfeil

Nach monatelangem Warten ist es inzwischen so weit: Michael Keller aus Aichach kann mit seiner Photovoltaik-Anlage endlich Strom einspeisen. Ende Juni wäre sie einsatzbereit gewesen; seit Mitte September hängt sie am Netz. "Ich hätte in dieser Zeit den kompletten Eigenbedarf decken und den Rest für den Winter speichern können", sagt Keller. Doch die Prüfung durch den Netzbetreiber ließ auf sich warten. Damit ist Keller nicht allein, wie ein Elektroinstallateur aus der Region bestätigt, der anonym bleiben möchte. Er berichtet gar von einem Kunden, der zehn Monate warten musste, bis der Netzanschluss möglich war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

