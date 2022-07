Im Aichacher Kino steht dieses Wochenende die Umwelt im Mittelpunkt

Die ökologische Landwirtschaft steht beim Umwelt-Filmfest am Freitag und Samstag in Aichach im Mittelpunkt. Zu Wort kommen Filmschaffende und Akteure vor Ort.

Wie könnte die Landwirtschaft der Zukunft aussehen, was wäre nötig, um gesunden Boden und gleichzeitig faire Handelsbedingungen zu ermöglichen, den Lebensraum der Bienen zu schützen, oder wie kann man Konsum steuern? Um diese und ähnliche Fragen geht es beim Umwelt-Filmfest in Aichach. Das Aichacher Kino Cineplex zeigt in Zusammenarbeit mit der Öko-Modellregion Paartal und vielen lokalen Institutionen am Freitag, 22. Juli, und Samstag, 23. Juli, ausgewählte Filme zum Thema Nachhaltige Landwirtschaft.

Regisseur und Biobauer aus Wilpersberg diskutieren

Das Filmfest wird am Freitag um 19.30 Uhr von Landrat Klaus Metzger offiziell eröffnet. Passend zum Thema gibt es bereits ab 18.30 Uhr ein kleines Biocatering der Biobäckerei Seitz, sowie Bioprosecco zur Einstimmung. An diesem Abend wird zum Auftakt der Film "Unser Boden, unser Erbe" gezeigt, im Anschluss werden Regisseur Marc Uhlig und Biobauer Johannes Kreppold aus Wilpersberg (Stadt Aichach) den Film im aktuellen und regionalen Kontext diskutieren.

Die Regisseurin Antje Hubert kommt zu einem Gespräch über ihren Film "Alles, was man braucht" zum Umwelt-Film-Fest. Foto: Mariafilm

Am Samstag beginnt das Kinoprogramm bereits ab 10.30 Uhr mit vier Filmen im Laufe des Tages und jeweils passenden Vorträgen/Diskussionsrunden mit spannenden Akteuren. Zur Matinee um 10.30 Uhr bietet sich auch der Besuch mit Kindern an, der Film "Tagebuch einer Biene" schafft es durch neuartige Kameratechnik, einer einzelnen Biene so nah zu kommen wie nie zuvor und sie bei ihren Abenteuern zu begleiten – vom Schlupf bis zum letzten Flügelschlag. Anna Thalbach und Tochter Nellie leihen diesem ungewöhnlichen Tierfilm ihre Stimmen. Im Anschluss wird Steffen Watzke von den Honiglandschaften in Affing Einblicke in die aktuellen Herausforderungen als Bio-Imker berichten und den Film aus seiner Sicht kommentieren.

Parallel dazu kann man sich auf dem Kinovorplatz überzeugen, wie vielfältig und schmackhaft die regionale Biobranche ist. Von 12 bis 17 Uhr erwartet die Besucher allerlei aus der Öko-Modellregion Paartal rund ums Kino. Urproduktion, Verarbeitung und Vermarktung stellen sich vor und lassen den Öko-Landbau erleben und erschmecken. Die Besucherinnen und Besucher können sich über die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) informieren, Biogemüse kaufen, die "Marktschwärmerei" oder Imkereiprodukte entdecken, einen fairen Bio-Espresso zum Bio-Hofeis genießen oder asiatische Speisen von der Tofurei Tran probieren und dazu Cider aus heimischem Streuobst trinken.

Freitag, 22. Juli:

Ab 18.30 Uhr: Einlass mit Sektempfang. 19.30 Uhr: Offizielle UFF-Eröffnung durch Landrat Klaus Metzger, Eröffnungsfilm "Unser Boden, Unsere Erde"; im Anschluss Filmgespräch mit Regisseur Marc Uhlig und Biolandwirt Johannes Kreppold.

Samstag, 23. Juli: 10.30 Uhr: Film "Tagebuch einer Biene", im Anschluss Filmgespräch mit Steffen Watzke (Bio-Imkerei Honiglandschaften in Affing). 14.00 Uhr: Film "Fair Traders", im Anschluss berichtet Unternehmer Christoph Schaaf, wie sich mit Waldgärten in Afrika naturpositive Lieferketten für die Lebensmittelindustrie aufbauen lassen. 17.00 Uhr: Film "Wurzeln des Überlebens", im Anschluss Filmgespräch mit Landschaftsökologin Eva Bahner. 20.00 Uhr: Film "Alles, was man braucht", im Anschluss Filmgespräch mit Regisseurin Antje Hubert und Rozsika Farkas (Arm aber Bio).

Für Kinder steht ein eigenes Spiele-Zelt zur Verfügung. Verschiedene Balance- und Bewegungsmodule laden zum Austoben ein, und ein lebensgroßes "Vier gewinnt" darf auch mithilfe der "Großen" gespielt werden.

Das vollständige Programm sowie Informationen zu den einzelnen Filmgesprächen und Rednern gibt es auf ausliegenden Programmfaltblättern oder im Internet.

Filmfest ist der Auftakt für eine Dokumentarfilmreihe

Das Filmfest bildet den Auftakt zu einer fortlaufenden Reihe von Dokumentarfilmen im Cineplex Aichach, die unter dem Namen Umwelt-Film-Forum (UFF) Entwicklungen rund um Klima, Nachhaltigkeit und gesellschaftlich relevante Themen aufgreift und auch künftig mit begleitenden Filmgesprächen im Kontext einordnen soll. Karten sind bereits im Vorverkauf online erhältlich. (AZ)