Aichach

vor 17 Min.

Nachhilfelehrer fasst 14-jähriger Schülerin an die Oberschenkel

Plus Ein 32-Jähriger ist wegen sexueller Belästigung angeklagt. Er hat einer 14-Jährigen nicht nur Geschenke gemacht. So entscheidet das Gericht.

Von Gerlinde Drexler

Sie schrieben sich in sozialen Netzwerken und er schenkte ihr Anfang des Jahres einen Ring und eine Kette. Dabei fasste er sie an der Innenseite der Oberschenkel an und kniff sie. Das Pikante dabei: Sie war damals 14 Jahre alt und er 32; sie war Schülerin und er ihr Nachhilfelehrer.

Wegen sexueller Belästigung hatte der 32-Jährige aus dem nördlichen Landkreis einen Strafbefehl über 1350 Euro (90 Tagessätze zu je 15 Euro) erhalten. Weil er dagegen Einspruch einlegte, kam es kürzlich zur Verhandlung am Aichacher Amtsgericht.

