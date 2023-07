Aichach

Nachruf: Aichach trauert um Christel Reichl

Plus Die frühere Aichacher SPD-Stadträtin Christel Reichl ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Engagiert hat sie sich nicht nur in der Kommunalpolitik.

Sie engagierte sich in der Kommunalpolitik ebenso wie bei der Arbeiterwohlfahrt und in der SPD, im August hätte sie ihren 80. Geburtstag feiern können: Die ehemalige Aichacher Stadträtin Christel Reichl ist nach langer Krankheit im Alter von 79 Jahren gestorben. Der Aichacher Stadtrat hielt in seiner Sitzung am Donnerstagabend für sie eine Gedenkminute ab.

Für die Sozialdemokraten gehörte Christel Reichl drei Amtsperioden lang - von 1990 bis 2008 - dem Aichacher Stadtrat an. Wie Bürgermeister Klaus Habermann erinnerte, war sie Mitglied im Verwaltungs- und Finanzausschuss, stellvertretendes Mitglied im Bau-, Werk-, Verkehrs- und Umweltausschuss sowie zwölf Jahre lang Referentin für Jugend. Reichl arbeitete auch im Sparkassenzweckverband und Verwaltungsrat der Sparkasse mit. Die Stadt zeichnete sie mit der Bürgermedaille in Silber aus.

